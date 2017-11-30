В Сочи на чемпионате мира по футболу гостей угостят барабулей и хамсой

Рестораторы и шеф-повара разработали специальные ланч-боксы черноморской кухни для гостей и болельщиков чемпионата.

Они включат сеты черноморской рыбы и морепродукты: жареную барабулю, хамсу, саргана, мидий, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Сочи — это многонациональная Россия в миниатюре, более 150 народов и национальностей населяет Краснодарский край, здесь есть абсолютно все — море, горы, самобытная разнообразная кухня. Ланч-боксы черноморской и кавказской кухни — это приглашение для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 и гостей города комфортно и со вкусом насладиться отдыхом на российском черноморском побережье», — сказала координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что благодаря чемпионату мира на Кубань приедут более 1 млн туристов.

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