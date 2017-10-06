В Сочи на ЧМ-2018 к обеспечению безопасности привлекут казачьи патрули

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для краевых властей вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности находятся в приоритете.

«В охране правопорядка вместе с полицией будут участвовать казаки. Казачьи патрули — это уже неотъемлемая часть охраны общественного порядка в крае. Их присутствие дает жителям и гостям чувство уверенности и защищенности», — сказал Кондратьев.

Глава края отметил, что в Сочи на самом высоком уровне прошли матчи Кубка конфедераций. Высокую оценку, в том числе в плане организации безопасности, край получил и от ФИФА, и от сборных, и от болельщиков.

«Но мы понимаем, что на чемпионат мира приедет еще больше футбольных болельщиков, чем этим летом, соответственно, и меры безопасности усилят», — пояснил он.

Кондратьев уточнил, что на ЧМ-2018 будут соблюдены все требования ФИФА в плане охраны спортобъектов, пропускного режима, контроля машин. В Сочи уже действует система «Безопасный город», которая эффективно работает во время проведения массовых мероприятий и в пик курортного сезона.

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности матчей предусмотрено краевой программой «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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