В Сочи на ЧМ по самбо приедут 700 спортсменов из 90 стран

На заседании рабочей группы по подготовке и проведению мирового первенства 15 сентября обсудили вопросы организации турнира, обеспечения безопасности, логистики, реализации билетов.

«Чемпионат мира по самбо — одно из наиболее масштабных спортивных мероприятий этого года в нашей стране. В нем ожидается участие около 700 спортсменов из 90 стран», — отметил министр спорта РФ Павел Колобков.

На чемпионате мира по самбо спортсмены разыграют 27 комплектов наград, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.

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