Сход каменной массы произошел 16 января в 8:35 на Новороссийском шоссе в Хостинском районе.

Грязь потянула за собой три дерева. Камни и деревья частично заблокировали дорогу, движение осуществлялось только по одной полосе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным на 9:15 16 января, работы по расчистке дороги от последствий селя завершены, дорожное полотно освободили.

Погибших и пострадавших нет.

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