В Сочи на дорогу упало дерево и повредило две легковушки

Это произошло днем 15 сентября недалеко от поселка Лоо в Лазаревском районе курорта.

Видео с последствиями выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, водители решили не дожидаться помощи и сами начали распиливать ствол упавшего дерева.

Образовалась автомобильная пробка в обе стороны. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение транспорта.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 16:30 15 сентября, со стороны Туапсе затор составляет около 1 км, в то время как со стороны Сочи пробка растянулась почти на 5 км.

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Сегодня днём возле посёлка ЛОО, огромное дерево упало прямо на трассу повредив две легковушки и перегородив движение транспорта. ⠀ Водители не стали дожидаться помощи и решили сами распилить ствол упавшего дерева. На месте происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, на данный момент на дороге осуществлено реверсивное движение транспорта. ⠀ По предварительным данным пострадавших нет. Образовалась пробка в обе стороны. 🎥: от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 15 Сен 2018 в 3:07 PDT

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