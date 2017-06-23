В Сочи на экомарафоне волонтеры очистили от мусора парк «Южные культуры»

В акции «360 Минут» приняла участие телеведущая Елена Летучая.

Она посадила понтийский рододедрон и китайский лоропеталум. Обращаться с лопатой и тяпкой Елене Летучей не в новинку: она призналась, что любит проводить время в собственном саду.

«Я так отдыхаю. У меня сложная работа, бывает много негатива. И мне стоит просто взять леечку, цветочки посадить. И ты очищаешься и заново улыбаешься. И вообще я очень неравнодушный человек к экологии, считаю, что нужно сохранять то, что природа нам дает», — сказала телеведущая.

Летучая заверила, что теперь будет посещать сочинский парк и следить за тем, как растут кустарники.

В рамках акции волонтеры привели в порядок около 20 га парка. Они вынесли мусор, покосили траву. Экомарафон как городская акция появился в Сочи семь лет назад. Со временем он стал настолько популярен, что захватил и другие города страны, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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