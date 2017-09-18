В Сочи на фестиваль молодежи приедет Ник Вуйчич

Известный австралиец, родившийся без рук и ног, проведет лекцию для участников фестиваля.

Ник Вуйчич выступит 18 октября в рамках направления «Гражданская платформа развития». Тема его лекции — «Мотивация и жизнь», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется, что на фестивале молодежи и студентов он пообщается с лидерами общественных организаций, благотворительных фондов, волонтерами и руководителями социальных проектов.

Австралийский писатель и меценат Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии. На своих выступлениях он рассказывает, что его миссия — помочь людям найти свой путь в жизни.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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