В Сочи на фестиваль молодежи приедут около 100 человек из Сирии

Зампредседателя Российского союза молодежи (РСМ) Татьяна Селиверстова рассказала, что с республикой проводят большое количество программ по обмену опытом.

По ее словам, делегация из Сирии приедет в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

«От Сирии будет участвовать 100 молодых лидеров. На этом фестивале будет представлена достаточно большая делегация. Мы содействуем в ее наборе и формировании», — сказала Селиверстова.

Она добавила, что РСМ взаимодействует с Революционным союзом молодежи Сирии. В России практически раз в два месяца принимают сирийскую делегацию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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