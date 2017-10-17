В Сочи на фестивале молодежи нормы ГТО протестировали почти 3 тыс. человек

Выполнение нормативов ГТО проходит под девизом Check up yourself — «Проверь себя».

В рамках фестиваля молодежи работает площадка тестирования комплекса ГТО. За три дня нормативы комплекса протестировали 2 тыс. 927 человек из 67 стран. Участники фестиваля на протяжении семи дней могут пройти в тестовом режиме испытания на гибкость, выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища.

По итогам тестирования и результатам, продемонстрированным молодежью из 180 стран мира, площадка ГТО будет формировать рейтинг дня, в котором выявит самых физически подготовленных. Лучшие за день получают памятные подарки и сувениры с официальной символикой комплекса ГТО.

Среди сдавших нормы ГТО — 75-летний волонтер, участвовавший в московском фестивале 1985 года Виктор Шутов.

«В 1985 году у меня был золотой значок ГТО, и здесь, в Сочи, первым из объектов в Олимпийском парке я увидел именно площадку ГТО. Я и сейчас на 100% могу заявить — я готов, это мне позволяют систематические занятия физкультурой», — цитирует Виктора Шутова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на фестиваль молодежи приехали более 50 тыс. человек. Церемония открытия состоялась 15 октября. Президент Владимир Путин на церемонии в Сочи призвал молодежь сделать мир лучше. В церемонии открытия фестиваля 15 октября принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Около 9 тыс. участников фестиваля молодежи устроили танцевальный флешмоб.

Фоторепортаж с открытия фестиваля молодежи и студентов в Сочи смотрите здесь.

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