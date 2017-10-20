В Сочи на фестивале молодежи установили мировой рекорд в жонглировании мячом

Виктор Царев из Хабаровска побил собственное достижение, сделав 160 подбрасываний.

В Сочи он установил новый мировой рекорд в жонглировании футбольным мячом, вися на руках на футбольных воротах.

«Пять лет назад я сделал 154 удара на турнире «Дорога на Евро», давно не пытался это повторить. Решил попробовать здесь, на фестивале молодежи. Рекорд зафиксировали на видео, оформили протокол, заявку отправят в Книгу рекордов Гиннеса», — пояснил Царев.

По его словам, многие жонглируют мячом на турнике, но в хвате за футбольные ворота особая специфика.

«Перекладина на турнике намного тоньше, чем ворота, поэтому нужен особый хват, а значит, крепкие руки и плечевой пояс. Это занятие мне позволяет удерживать отличную физическую форму», — поделился рекордсмен.

Он добавил, что в целом это уже его 146-й рекорд, сообщает ТАСС.

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