В Сочи на фестивале молодежи выступит пилотажная группа «Соколы России»

Пилотажная группа 17 октября покажет маневренный воздушный бой.

«Летчики ВКС покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков. Выступление экипажей Воздушно-космических сил запланировано на 17 октября и пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Полеты пройдут на высоте до 200 м, при этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч.

«Соколы России» продемонстрируют не только воздушный, но и групповой пилотаж в полетном порядке «ромб» из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая «петлю Нестерова», «бочку», «ракушку», «вираж», «роспуск» и другие, на минимальных интервалах и дистанциях.

Ведущий группы полковник Александр Гостев выполнит одиночный пилотаж. Зрители увидят традиционные фигуры — «колокол», проход на малой скорости, «ухо», «нож», «кадушка», а также фигуры, которые впервые включены в программу. Их освоение и использование расширяют боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября в Москве, где пройдет международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города — 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

В феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь. Владимир Путин посетит фестиваль молодежи в Сочи.

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