В Сочи на «Формуле-1» двоих пилотов «Торо Россо» оштрафуют за смену двигателей

Штрафы получат пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли.

Об этом сообщила компания «Хонда», которая является поставщиком двигателей для «Торо Россо» в текущем сезоне. По ходу сезона Гасли и Хартли уже исчерпали лимит по смене силовых установок.

«Мы вводим обновления силовой установки на обеих машинах здесь, в Сочи. Мы ждем повышения мощности в долгосрочной перспективе, но здесь, в краткосрочной, это будет означать штрафы», — цитирует сообщение «Хонды» «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Гран-при России пройдет в Сочи 28-30 сентября.

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