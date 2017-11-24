В Сочи на форуме SIFT представили гастрономический путеводитель по России

Масштабный проект начали составлять еще в апреле 2017 года.

Московские специалисты объехали все регионы страны и отобрали для книги самые вкусные блюда и напитки. Большой каталог, говорят авторы идеи, должен перевернуть стандартные представления о местной кухне. Кубань в путеводителе занимает особое место: региону посвящен отдельный экземпляр.

Найти деликатесы можно абсолютно в каждом районе Краснодарского края. Особенно много их в Черноморской кухне, которая уже успела стать всероссийским брендом. А еще в кубанской кухне представлены фрукты, овощи, сыры и благородные напитки.

«Мы благодарим коллег из Ростуризма, из уполномоченных организаций за предложение включиться как пилотный регион, и уже в рамках проекта «Гастрономическая карта России» родился проект «Гастрономическая карта Краснодарского края», в который сегодня вошли 24 объекта», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Международный туристский форум в Сочи проходит уже в четвертый раз. Для представителей гостинично-ресторанного бизнеса 24 ноября проведут экскурсии по курорту, покажут, как организован отдых в олимпийской столице. Кроме того, участников ждет насыщенная деловая программа. Они обсудят, чем привлекать путешественников, как готовить кадры для туристической отрасли и попробуют понять, можно ли сделать сервис идеальным.

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