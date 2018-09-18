В Сочи на форуме «Спектр» обсудили развитие сетей 5G

В ближайшие полгода эксперты мобильной связи будут тестировать новые технологии и определятся с датой массового запуска.

Развитие радиочастот и нормативное регулирование информационно-коммуникационных сетей обсуждали представители Роскомнадзора, федеральной власти, операторов сетей и эксперты в области телекоммуникаций. Всероссийский форум проводится уже в 18-й раз. Он стал главной в стране площадкой для разбора проблем и перспектив отрасли. По мнению участников диалога, развитие сферы не должно идти вразрез со снижением качества услуг или безопасности пользователей.

«Надо ориентироваться на человека, на потребителя. Услуга должна быть безопасной и комфортной в использовании. И я думаю, это тот баланс, который позволяет государству не перебарщивать с контролем, а операторам связи — со вседозволенностью. Прежде всего это касается персональных данных. Плохо, когда персональные данные людей начинают бесконтрольно собираться и уходить, в том числе за территорию Российской Федерации», — отметил руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

«Роскомнадзор занимается мониторингом качества связи, эти данные, безусловно, надо открывать и делать популярными, чтобы потребитель, мигрируя между операторами связи, выбирал того, кто дает низкие цены и лучшее качество», — считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Также специалисты говорили о развитии телевещания: цифровое приходит на смену аналоговому. По статистике, больше 98% россиян сейчас имеют доступ к 20 теле- и трем радиоканалам высокой четкости. С 1 января 2019 года аналоговое вещание полностью отключат в населенных пунктах, где живут меньше 100 тыс. человек. На Кубани старый формат на какое-то время сохранится в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Армавире.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник