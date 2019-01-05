ЧП произошло 5 января на высоте 2300 м. О гибели двух человек сообщили СМИ.

«От оперативного дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на горном курорте на высоте 2300 м сошла лавина. В результате пострадали два человека, которые осуществляли катание на оборудованной трассе, закрытой в связи с штормовым предупреждением», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают спасатели. Информация уточняется.

По данным РЕН ТВ, попавшие под лавину люди погибли. ЧП произошло на одной из закрытых трасс курорта «Горная карусель».

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