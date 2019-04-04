В Сочи на границе с Абхазией в микроавтобусе нашли тайник с сигаретами

Автомобиль остановили пограничники ФСБ России на таможенном посту МАПП Адлер на российско-абхазской границе.

Во время таможенного контроля остановили микроавтобус, который ехал из Абхазии в Россию. Машину просканировали с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, в салоне под полом обнаружили тайник с сигаретами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинской таможни.

Пассажирские сидения сняли, в днище салона оказались три полости, они были накрыты металлической пластиной, замаскированной линолеумом и ковролином. Тайник открывался автоматически с помощью рычага под ручником. При нажатии на рычаг выдвигалась ручка в виде проволоки. Потянув за нее, поднималась металлическая пластина, под которой и находился тайник с сигаретами. Таможенники демонтировали устройство, всего изъяли 499 блоков сигарет без акцизных марок (4 тыс. 990 пачек, 99 тыс. 800 штук).

Сигареты и автомобиль арестовали. Образцы табачной продукции направили на товароведческую экспертизу для определения рыночной стоимости. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала 2019 года в таможне возбудили 80 административных дел о незаконной перевозке сигарет, изъяли более 2 тыс. 300 блоков сигарет (466 тыс. штук).