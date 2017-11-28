В Сочи на границе с Абхазией у уроженца Армении изъяли пистолет и патроны

Незадекларированный девятимиллиметровый пистолет и семь патронов к нему выявили сотрудники ПУ ФСБ и таможенники в пункте пропуска на российско-абхазской границе.

Уроженец Республики Армения подтвердил, что травматический пистолет типа ИЖ-79-9Т и магазин с семью патронами действительно принадлежат ему.

Мужчина сообщил, что не собирался перемещать оружие через государственную границу — перед поездкой он якобы просто забыл выложить его из бардачка. Автомобиль BMW X5 поместили на специальную стоянку, где сотрудники контролирующих органов провели углубленный досмотр, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. После выявления незаконного груза примут процессуальное решение.

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