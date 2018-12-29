Через пешеходную, автомобильную и железнодорожную составляющие пограничники пропустили почти 10,5 млн человек.

За 2018 год границу между Россией и Абхазией пересекло 2 млн 110 тыс. автомобилей. Это почти на 170 тыс. машин больше, чем в прошлом году.

Сотрудники пограничного контроля задержали 32 нарушителя государственной границы. Это граждане, которые пытались пересечь государственную границу по чужим и поддельным паспортам. Выявили около 1 тыс. 600 нарушителей режима государственной границы — граждан, у которых в документах были технические неисправности и механические повреждения или истек срок действия паспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас средний пассажирский и транспортный потоки составляют 27 тыс. граждан и около 6 тыс. автомобилей. Ожидают, что в новогодние праздники пассажиропоток увеличится.

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