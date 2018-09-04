В Сочи на границе с Абхазией в бензобаке машины нашли тайник с мясом

Контрабанду крупной партии мяса на территорию Кубани пресекли сотрудники краевого погрануправления.

В ходе осмотра автомобиля УАЗ под управлением 30-летнего мужчины пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили под задним пассажирским сиденьем тайник. В нем хранились пакеты с мясом. Водитель заявил, что он купил мясо для себя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Автомобиль вывели из потока для дополнительного досмотра. В багажном отделении также нашли коробку, в которой лежали около 200 кг мяса. Выяснили, что водитель также оборудовал для хранения мяса левый бензобак автомобиля и нишу для инструментов в багажнике.

Продукцию изъяли и передали сотрудникам Сочинской таможни для проведения экспертизы.

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