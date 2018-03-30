В Сочи на границе с Абхазией в иномарке нашли 8,6 тыс. сигарет

Незаконный ввоз табачной продукции пресекли сочинские таможенники.

При таможенном контроле на посту инспекторы обратили внимание на автомобиль KIA. На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, женщина, находящаяся за рулем иномарки, ответила отрицательно.

Однако сотрудники таможни решили проверить машину с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В багажном отделении выявили незадекларированный товар — множество сигарет в заводской упаковке различных наименований известных торговых марок. Всего — 43 блока (8 тыс. 600 штук), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинской таможни.

Водитель отметила, что сигареты она купила для личных целей в одном из абхазских магазинов. Об ограничениях, существующих при ввозе табачной продукции на таможенную территорию ЕАЭС, она не знала. Большое количество блоков объяснила тем, что в Абхазии бывает не часто и «решила закупиться впрок».

Женщине вернули один блок (200 сигарет). Такое количество разрешено перемещать через таможенную границу ЕАЭС. Остальной товар изъяли. Возбудили два дела.

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