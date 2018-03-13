В Сочи на границе с Абхазией в Mercedes нашли 426 кружек и супниц

Партию незадекларированной посуды выявили 7 марта.

Инспекторы таможни на посту обратили внимание на автомобиль Mercedes, который следовал из России в Абхазию. Водитель — житель Кубани — подъехал на линию таможенного контроля транспортных средств, не обратившись к сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения товаров через границу. На вопрос об имеющихся товарах, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. При досмотре иномарки инспекторы обнаружили, что машина полностью загружена керамической посудой — супницами и кружками. Часть товара была сложена в коробки.

Водитель рассказал, что посуду он купил в Сочи и вез в Абхазию в коммерческих целях для кафе. Гражданин предъявил чек. При этом он пояснил, что часть посуды разбилась в дороге, поэтому ее количество не совпадает с чеком. Мужчина добавил, что не знал, что товар, перевозимый для коммерческих целей, необходимо декларировать, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинской таможни.

Посуду изъяли. Возбудили дело об административном правонарушении.

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