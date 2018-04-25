В Сочи на границе с Абхазией в вентиляции автомобиля нашли тайник с гашишем

Наркотики в машине, которая следовала в Абхазию, обнаружили сотрудники пограничного контроля.

При осмотре автомобиля пограничники заместили технологические несоответствия и направили его на углубленный досмотр. В результате в вентиляционной системе обнаружили тайник, в котором находился сверток с веществом, похожим на курительную смесь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Экспертиза установила, что это вещество — гашиш массой 2,06 г. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

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