В Сочи на границе с Абхазией задержали подростка, который вброд перешел реку

Мальчик объяснил, что хотел на природе почитать книгу «Над пропастью во ржи» Джэрома Сэлинджера.
Пограничники заметили человека, который вброд пересек реку Псоу. Его задержали и провели в ближайшее подразделение.
Нарушителем оказался 14-летний житель Абхазии. В рюкзаке у него была книга «Над пропастью во ржи», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
По российскому законодательству, нарушитель не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности. Сотрудники краснодарского погрануправления вернули несовершеннолетнего в Абхазию.
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