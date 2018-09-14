В Сочи на иномарку рухнуло дерево

Несчастный случай произошел днем 13 сентября в Адлерском районе на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Фото и видео происшествия выложили в социальные сети очевидцы.

По их словам, в момент падения дерева в легковом автомобиле находился водитель. Упавший ствол повредил заднюю часть иномарки, а ветки пробили насквозь заднее стекло машины.

В результате инцидента мужчина получил травму плеча и руки. Водителю оказали первую помощь и доставили в больницу Красной Поляны.

На место происшествия прибыли дорожные рабочие и устранили помеху.

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