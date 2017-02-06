В Сочи на инвестфоруме выступят кубанские коллективы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в феврале сообщил, что краевые коллективы готовят культурную программу для участников Российского инвестиционного форума.

«Форум сменил название, но не прописку. Поэтому, безусловно, гости Российского инвестиционного форума смогут приобщиться к нашей богатой кубанской культуре, колориту края. Культурная программа мероприятий не обойдется без участия Кубанского казачьего хора и других прославленных коллективов нашего региона», — сказал Кондратьев.

Планируется, что в этом году участники и гости инвестфорума смогут посетить сочинские корпоративные игры, посмотреть гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису, гала-концерт X Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, сообщает ТАСС.

С подробной программой культурных и спортивных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на инвестфоруме в Сочи пройдет забег бизнесменов по трассе «Формулы-1».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум».

Краснодарский край презентует проекты в формате инвесткухни. Планируется, что Кубань представит сферы «зеленой экономики».

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