В Сочи на IV Всероссийской неделе охраны труда увеличат число спикеров

Организаторы отмечают, что тематическая программа мероприятия будет не такой насыщенной, как в предыдущие годы.

Участники форума получат больше возможностей для живого общения. Наиболее важные мероприятия организаторы выделят в отдельный блок, они не будут совмещаться с другими.

«Мероприятий по количеству будет меньше, а перерывы между ними станут длиннее. Это даст возможность участникам не только отдохнуть, но и обсудить тематику, пообщаться. Важно живое общение на площадке в спокойной атмосфере. В рамках нынешней недели такие условия обязательно создадут», — рассказал член оргкомитета по подготовке ВНОТ Олег Косырев.

Программа форума будет состоять из пяти блоков. Она охватит все стороны системы охраны труда: от законодательства, обучения, профилактики и медицины до внедрения инноваций и использования цифровых технологий.

Организаторы собираются привлекать как можно больше спикеров с разными точками зрениями по одной тематике. Это позволит усилить дискуссионный формат, сделать мероприятия более интерактивными, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», IV Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи с 9 по 13 апреля. Одним из ключевых мероприятий станет конференция Минтруда России «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда». На ней представят новые изменения в трудовом законодательстве, которые направлены на профилактику производственного травматизма и создание экономических стимулов для сохранения жизни и здоровья работодателей и работников. Вице-премьер Ольга Голодец возглавит оргкомитет IV Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

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