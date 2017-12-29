В Сочи на «КиВиН-2018» приедут 584 российские и зарубежные команды

29 декабря в 16:58

Международный фестиваль команд КВН пройдет на курорте с 4 по 17 января.

Первый тур начнется 5 января. В этот день выступят только команды Премьер- и Высшей лиги. Финалисты этого сезона Высшей лиги сохраняют за собой право выступить во втором туре.

Первый тур продолжится 6 января. Откроют показ короткоформатные выступления команд, впервые приехавших на фестиваль или не игравших в официальных лигах КВН в сезоне-2017.

Фестиваль завершат 16 января гала-концертом в Зимнем театре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную краснодарского института культуры пригласили на «КиВиН-2018».

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