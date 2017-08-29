В Сочи на Красной Поляне выпал первый снег

По словам местных жителей, сначала пошел крупный град, который затем сменился небольшим снегопадом.

Пользователи в соцсетях выложили фотографии со снегом и стали поздравлять друг друга с этим событием. Снега в августе в этом районе не наблюдалось в последние 20 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году первый снег в горах Сочи выпал 23 сентября.

В Сочи 29 августа прошли сильные дожди, жители сообщали о многочисленных смерчах над морем. В районе Красной Поляны на дорогу сошел грязевой сель.

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