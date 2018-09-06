В Сочи на крыше университета состоится симфонический концерт

Он пройдет 14 сентября в рамках XII Фестиваля классической музыки «Петербургские сезоны».

С 5 по 15 сентября артисты Санкт-петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» дадут на курорте десять концертов в разных жанрах и стилях. Один из них жители и гости курорта смогут услышать на крыше Российского международного олимпийского университета.

«Каждый год у фестиваля какие-то новые идеи. В прошлом году был запущен детский проект, в этом году мы дадим суперконцерт на крыше РМОУ. Площадка не вместит много людей, тем не менее, концерт будет запоминающимся. У нас на памяти проект, реализованный Леонардом Гатовым на башне Ахун, который будет жить десятилетия, если не столетия. Мы тоже с нашим фестивалем претендуем на такую планку», — рассказала заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

На фестивале представят еще один уникальный проект — впервые в Сочи будет исполнена литературно-музыкальная композиция по драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» с музыкой Эдварда Грига. Читать произведение будет народный артист России Николай Буров. Также в рамках фестиваля прозвучат популярные симфонические миниатюры от Моцарта до Штрауса и фрагменты из опер Бизе и Чайковского.

Вице-мэр отметила, что власти Сочи и Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем культурном сотрудничестве между городами, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерты пройдут Летнем театре парка имени Фрунзе.

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