В Сочи на Кубке по танцевальному спорту выступят более 650 пар

Соревнования пройдут со 2 по 3 декабря на базе ФГБУ «Юг-Спорт».

На открытое первенство города по танцевальному спорту приедут более 650 пар. Участниками турнира в этом году станут команды из Нижнего Новгорода, Волгограда, Москвы, Липецка, Воронежа, Ставрополя, Владикавказа.

Соревнования пройдут в двух номинациях: массовый спорт и спорт высших достижений. Пары будут состязаться в европейской, латиноамериканской программах и двоеборье, которое включает десять танцев. Возраст участников — от 7 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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