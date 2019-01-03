В Сочи прошло заседание штаба по подготовке к зимнему сезону в горном кластере. Совещание провели заместители главы региона Василий Швец и Анатолий Вороновский.

В период массового наплыва туристов полиция, МЧС, дорожные службы, а также службы ЖКХ работают в усиленном режиме. Все готовы к оперативному реагированию на любую нештатную ситуацию. Мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме.

Безопасность отдыхающих обеспечивают более 100 человек — сотрудники УВД, казаки и народные дружины, работники МЧС. В Красной поляне дежурят десять экипажей ГИБДД и четыре экипажа эвакуации. Круглосуточно на территории курорта дежурят девять бригад скорой помощи.

На совещании отметили, что заполняемость курортов Красной поляны высокая: с 31 декабря продали более 22 тыс. ски-пассов. При этом инфраструктура и коммунальные службы с нагрузкой справляются. В уборке территории, обслуживании коммунальных сетей горного кластера Сочи задействовано около 120 человек и около 55 единиц техники.

На особом контроле стоит вопрос организации дорожного движения на подъезде к курорту и в нем. В связи с большим наплывом туристов здесь значительно выросла нагрузка на улично-дорожную сеть. Руководители ГИБДД края и департамента транспорта дорожного хозяйства Сочи отчитались о принимаемых мерах по разгрузке дорог и организации транспортного потока.

Анатолий Вороновский взял вопрос организации дорожного движения под личный контроль. Он отметил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы туристы не испытывали неудобств во время отдыха и не стояли в пробках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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