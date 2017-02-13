В Сочи на Матче звезд Единой лиги ВТБ встретились сборные России и мира

В Сочи 11 февраля прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Эта первая встреча такого формата в истории турнира. На паркете встретились сборные России и мира, в эти команды попали и баскетболисты ПБК «Локомотив-Кубань».

«Чего здесь только не было! Несколько хоккейных матчей в месяц, Олимпиада, цирк, концерты и даже Всемирные хоровые игры. Не было лишь баскетбола. И вот теперь в «Большой» пришел баскетбол», — передает корреспондент «Факты. Спорт» Евгений Резник.

Ледовый дворец в 11:00 еще пуст. Но самые преданные болельщики уже на месте: наблюдают за открытой тренировкой сборных. Для игроков это не только разминка, но и лишняя возможность пообщаться и обсудить прошедшие матчи.

«Настроение очень хорошее, приехали старые друзья, с которыми играешь, видишься постоянно. Ощущаешь, как будто вернулся в сборную, а это прекрасное время. Настрой очень хороший, жду матча. Интересно, как все это будет происходить. Организация на уровне, все очень красиво», — рассказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков.

Сыграть в баскетбол в ледовом дворце решили и знаменитости. Две команды — бывшие баскетболисты, актеры и музыканты. Только здесь можно было увидеть, как рэпер L’One защищается против гендиректора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, а президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко так лихо проходит в трехсекундную зону соперника, будто до сих пор играет в НБА.

Звездными были и тренерские скамейки команд. Точнее, звездные дуэты. «Красных» гнали вперед Лев Лещенко и олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко, «синих» — еще один триумфатор Игр Сергей Тараканов и почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Немного сильнее в итоге оказались синие — 43:40.

«Я счастлив, что попал сюда, попал абсолютно на импровизации, и довелось сегодня выйти и сыграть в составе селебрити, можно сказать. Атмосфера потрясающая. Я с нетерпением жду возобновления начала профессиональных игроков. Я-то хоккеист, в общем, в баскетбол три года не играл. Но что смог, то сделал», — поделился актер Станислав Ярушин.

Во время главного события вечера на трибунах — аншлаг, на арене — настоящее шоу. Появление баскетболистов больше напоминает выход боксеров на ринг. В роли баскетбольного конферансье — Иван Ургант.

В стартовых пятерках команд — двое игроков «Локомотива-Кубани». У россиян появляется Дмитрий Хвостов, Тэйлор Рочести — у легионеров. Райан Брокхофф и Андрей Зубков пока на скамейке. Краснодарский клуб вместе с казанским УНИКСом отправил в Сочи наибольшее количество игроков — четверо.

Всю первую половину встречи «красные» вели, но в итоге завершили ее на щите — 67:70 в пользу сборной мира. В конкурсе слэм-данков — бросков сверху — победил форвард «Зенита» Янис Тимма. С первых же минут третьей четверти все стало получаться и у его команды: легионеры повели с двухзначной разницей в счете — 67:77. Однако россияне вскоре сократили отставание, вышли вперед и в итоге победили с десятиочковым преимуществом — 131:121. Лучший игрок матча — форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В качестве приза баскетболист получил российский внедорожник.

«Прежде всего, конечно, хочется его привезти, но я не думаю, что я на нем отсюда поеду в Москву, потому что долгая дорога, а уже в понедельник — тренироваться. Я пока не знаю, что с ним делать, но прежде всего это история, первый All Star ВТБ, я стал его MVP, и я это очень приятно», — прокомментировал Воронцевич.

Руководители Лиги уже объявили: Матчу всех звезд в 2018 году быть, однако в каком городе, пока неизвестно, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Фоторепортаж с Матча звезд Единой лиги ВТБ в Сочи смотрите здесь.

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