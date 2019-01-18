В Сочи на месте обрушения подпорной стены начались геологоразведочные работы

Оползень 13 января разрушил стену между домами № 8а и № 10а в переулке Павлова Лазаревского микрорайона.

Сейчас на месте обрушения работают геологи и инженеры. Специалисты оценивают возможность восстановления опорного сооружения, с помощью буровой машины берут пробы грунта.

Рабочие временно укрепляют опасный участок, чтобы затем начать восстановление, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», противооползневое сооружение рухнуло, потому что обильные дожди размыли грунт. В трех домах на улице Коммунальников было нарушено тепло- и водоснабжение.

Жильцов двух пятиэтажек расселили из-за риска движения грунта.

Нарушенное из-за обрушения стены водоснабжение полностью восстановили 15 января.