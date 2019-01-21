В Сочи на месте обрушенной оползнем подпорной стены взяли пробы грунта

Геологи и инженеры берут пробы, чтобы оценить возможность восстановления подпорной стены, которая защищала два многоквартирника в переулке Павлова.

Сооружение обрушилось во время ливней 13 января, вероятно, из-за переувлажнения грунта. В районе был введен локальный режим ЧС. Жильцов домов пришлось расселить, но часть из них от переезда отказалась.

Территория сейчас огорожена. Там несут дежурство казаки. А сам опасный участок укрепляют. Предполагается, что стену начнут восстанавливать уже на этой неделе.