В Сочи на Международный туристский форум SIFT приедут специалисты со всей России

Мероприятие пройдет с 23 по 24 ноября.

Международный форум SIFT организуют при содействии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Он соберет ведущие предприятия индустрии гостеприимства из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также лечебно-диагностические центры, транспортные, страховые, сервисные компании, туроператоров и турагентов.

В программу включены дискуссионные и деловые встречи, образовательные семинары и презентации, переговоры представителей власти и турбизнеса.

Запланированы выставки «Курорты и туризм. Сезон 2017—2018», «Гостинично-ресторанный бизнес — 2017», конгресс «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме», а также ознакомительные туры по объектам культурно-делового Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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