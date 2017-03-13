В Сочи на набережной снесут самовольно построенный второй этаж кафе

В Сочи на Центральной приморской набережной 13 марта начали частично сносить кафе.

Рабочие демонтируют второй этаж здания, который был возведен самовольно.

Ранее мэр курорта Анатолий Пахомов на совещании с руководителями соответствующих служб призвал активизировать работу по правовому обоснованию и сносу объектов, которые портят вид города. До наступления высокого летнего сезона во всех районах Сочи планируют снести около 30 объектов в прибрежной полосе.

Работы по очистке территории от зданий, закрывающих вид на море, начались в прошлом году. Каждое строение, подлежащее сносу, проходит необходимые юридические процедуры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адлере на пляже «Чайка» 6 марта демонтировали уличные кафе, которые были построены самовольно.

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