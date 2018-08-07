В Сочи на объездной дороге столкнулись две машины, есть пострадавшие

ДТП случилось днем 7 августа в Адлерском районе.

Очевидцы выложили видео в социальные сети. По их словам, водитель автомобиля «Лада» превысил скорость и врезался во впереди идущую машину. От удара «Ладу» откинуло на две полосы движения.

На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 200 м от ДТП произошел еще один инцидент: загорелся автомобиль компании по сдаче машин в аренду. Несмотря на скорое прибытие пожарного расчета, машина выгорела дотла.

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