В Сочи на объездной дороге столкнулись две машины, есть пострадавшие

ДТП случилось днем 7 августа в Адлерском районе.
Очевидцы выложили видео в социальные сети. По их словам, водитель автомобиля «Лада» превысил скорость и врезался во впереди идущую машину. От удара «Ладу» откинуло на две полосы движения.
На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 200 м от ДТП произошел еще один инцидент: загорелся автомобиль компании по сдаче машин в аренду. Несмотря на скорое прибытие пожарного расчета, машина выгорела дотла.
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