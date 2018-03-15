В Сочи на обучение съехались волонтеры проекта «Поколение «Бессмертного полка»»

15 марта в 09:01

На семинар приехали студенты, общественники, поисковики, представители власти из 30 регионов страны.

Главный организатор курса — кубанское патриотическое движение «Держава». Обучающая программа рассчитана на три дня. За это время для участников проведут различные тренинги, мастер-классы и лекции.

«Мы собрались здесь, чтобы добровольцы, приехавшие из других субъектов Российской Федерации, научились делать некоммерческие проекты, получать, находить поддержку ресурсную, финансирование, поддержку предприятий, поддержку граждан, чтобы их проекты нашли отражение и увеличили число добровольческого сообщества», — сказал руководитель межрегионального общественного патриотического движения «Держава» Борис Левитский.

«Мы собрались понять, что должны каждый у себя в регионе делать, какую работу патриотическую проводить, обменяться опытом, чтобы популяризировать что-то новое, что мы узнаем сегодня здесь в своем регионе. То есть мы в нашем регионе, в Карачаево-Черкесии, уже знаем, что почерпнули и что будем внедрять», — пояснила координатор регионального отделения «Бессмертный полк России» в Карачаево-Черкесской республике Елена Бердниченко.

Главная задача проекта «Поколения «Бессмертного полка»» — пополнить ряды волонтеров и сохранить историческую память. В планах организаторов — создать в регионах добровольческие штабы. Они появятся не только в крупных, но и в небольших городах и сельских поселениях. Участниками движения уже готовы стать более 5 тыс. активистов.

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