В Сочи на открытии фан-зоны ФИФА выступят Benny Benassi и Кубанский казачий хор

Об этом рассказал замглавы города Сергей Юрченко.

Итальянский диджей выступит 14 июня на открытии площадки фестиваля болельщиков ФИФА, которая расположена на площади Южного мола в сочинском морском порту.

«Только в Сочи будет около 100 артистов российской и зарубежной эстрады, такие как Benny Benassi, Burito, Paul van Dyk. На открытии будет наш Кубанский казачий хор», — заявил он.

Чиновник добавил, что площадка фестиваля может принять более 10 тыс. человек единовременно. По его словам, сейчас заканчиваются работы над сценой, в частности, монтируется экран, площадь которого составит более 90 кв. м.

В фан-зоне предусмотрены разнообразные развлечения для гостей: фуд-корт, аттракционы, робофутбол, детский батут, футбольный силомер. Для маломобильных граждан подготовят специально адаптированный подиум, на который им будет удобно подниматься и смотреть матчи.

После развлекательной программы 14 июня на экране состоится прямая трансляция первого матча со стадиона «Лужники» в Москве, где сыграют сборные России и Саудовской Аравии, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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