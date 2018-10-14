В Сочи на пляже обнаружили тело мужчины

Это произошло в октябре на пляже «Лего» в Адлере.

«Тело мужчины обнаружили местные жители и вызвали правоохранителей. При осмотре на теле не выявили видимых телесных повреждений. Предположительно, погибший мужчина без определенного места жительства. По факту произошедшего следователи СК проводят проверку, устанавливают личность мужчины и обстоятельств случившегося», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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