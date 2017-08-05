В Сочи на пляже произошел выброс питьевой воды

Его спровоцировала авария на магистральном водоводе. Угрозы экологии нет.

Выброс воды на пляже Чкаловском произошел из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Медовой. Поток смыл примеси грунта и земли со стен ливневого коллектора, поэтому и получил соответствующий окрас.

«Взятые пробы не выявили патогенной флоры. Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии курорта.

Водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО «Сочиводоканал», которое, по данным пресс-службы администрации Сочи, неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых сетях.

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