В Сочи на получение «Голубого флага» претендуют 13 пляжей

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В Сочи на получение «Голубого флага» претендуют 13 пляжей

Претенденты на получение награды должны подходить по трем десяткам параметров.

На награду международной общественной экологической организации претендуют детский пляж Чайка, пляжи Приморский, Ривьера, Взморье, Камелия, Приморский-1, Мориса Тореза, пляжи санаториев «Заполярье», «Юг», отелей «Бархатные сезоны» и «Рэдиссон Парадайз», курорта «Роза Хутор», а также территория в районе турбазы «Чайка».

«»Голубой флаг» — престижная международная награда. И дается она только на один сезон. Каждый год ее нужно подтверждать. Уверен, проблем по выдаче сертификатов не будет. А вот гораздо важнее приезд экспертов в Сочи, они могут это сделать в любое свободное время без предупреждения. Приезжают, проверяют ту или иную территорию, ее соответствие тем критериям, которые были заявлены», — сказал начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат. 

Претенденты на получение «Голубого флага» должны подходить по трем десяткам параметров, среди них экология, безопасность и доступность. Одним из критериев оценки является чистота морской воды. В Сочи в летний период отбор воды на анализ производит Роспотребнадзор раз в десять дней, зимой — раз в квартал.

Всего за 2018 год провели около 2 тыс. отборов на санитарно-химические показатели и еще 2 тыс. на микробиологические. По результатам лабораторных исследований, все показатели в норме, из 150 проб на вирусы холеры не было ни одной.

По информации специалистов, проводивших микробиологические испытания, возбудителей кишечных инфекций в морской воде нет, состояние воды полностью соответствует всем санитарным нормам, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В 2018 году «Голубой флаг» был присвоен сочинским пляжам «Приморский-1», «Бархатные сезоны», пляж турбазы «Чайка», пляж «Роза Хутор», «Рэдиссон парадайз», пляж имени Тореза.

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