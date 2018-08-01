В Сочи на проезжавшую иномарку рухнуло дерево, есть пострадавший

Инцидент произошел 1 августа на Курортном проспекте в районе остановки «Стадион».

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что на автомобиль Mazda упало дерево, росшее на обочине.

С проезжей части дерево убирали сотрудники городской службы спасения и отряда ЮРПСО. На месте также работали полицейские.

«В результате происшествия один человек оказался травмирован, его передали медикам», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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