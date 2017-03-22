В Сочи на профосмотре у женщины обнаружили десятисантиметровую опухоль

Сочинские хирурги в марте удалили у пациентки десятисантиметровую опухоль надпочечников.

Женщина проходила профилактический осмотр вместе со своими коллегами. У нее была обнаружена опухоль надпочечника, о существовании которой женщина не подозреавала. По результатам ультразвукового исследования пациентку направили на консультацию к хирургу-эндокринологу городской больницы № 4. Специалисты провели точные исследования на дооперационном этапе, чтобы минимизировать возможные риски.

Опухоль размером около 10 см врачи удалили во время двухчасовой операции. Специальное оборудование для рассечения и коагуляции тканей позволило предотвратить кровотечения даже из мелких сосудов, поэтому операция прошла с минимальной кровопотерей.

После прохождения послеоперационного периода пациентку выписали из больницы, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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