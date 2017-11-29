В Сочи на ремонт выгоревшего общежития потратили более 10 млн рублей

29 ноября в 14:23

В доме отреставрировали кровлю, утеплили фасад. В квартирах установили новые двери, окна, сантехнику.

Общежитие красят и штукатурят внутри. Работы начинаются рано утром и заканчиваются поздним вечером. Однако ремонт затягивается. По словам строителей, из-за влажности грунтовка не успевает сохнуть.

«Двух недель, которые я давал на восстановление, не хватило. Планировали восстановить только то, что пострадало в пожаре. Но когда приступили, начали понимать, что ремонтировать нужно не только ту часть, которая горела, но и весь дом», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Сейчас восстанавливают не только шесть пострадавших от пожара квартир, но и помещения общего пользования. Планируется, что во всем доме заменят проводку. В ремонт пострадавшего общежития уже вложили более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 14 ноября в 9:22 загорелась пристройка к пятиэтажному жилому дому на улице Чебрикова, людей эвакуировали. Огонь перекинулся на жилые помещения, площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре один человек погиб и около 20 пострадали. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи.

Позже число пострадавших увеличилось до 28, одну женщину доставили вертолетом санавиации в Краснодар. После пожара в общежитии завели дело о гибели женщины.

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