В Сочи на стадии возведения находятся 39 многоквартирных самостроев

Об этом 16 февраля стало известно на специальном совещании по противодействию незаконному строительству, которое прошло в администрации города.

В нем приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Было отмечено, что из центра Сочи самострои переместились в Адлер. Район успешно развивается, и недобросовестные строители начинают возводить там свои объекты. В 2017 году в Сочи было зафиксировано 17 таких домов, в этом уже — 39. Документы по ним уже в судах.

«Есть по большинству из них обеспечительные меры. Хочу сказать, что суды моментально реагируют, как только мы обращаемся с иском. Практически в тот же день мы получаем обеспечительные меры в виде ареста», — сказал первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

По его словам, этого не всегда достаточно. Суды идут, застройщик продолжает строить, в том числе привлекая средства покупателей недвижимости. И в итоге через тот же суд узаконивает многоквартирный дом.

«Мы вложили в эту агломерацию достаточно большие средства для того, чтобы развить курортную зону, сделать ее круглогодичной. Но эти факторы, связанные с экологическими проблемами и незаконным строительством, они убивают лицо города и восприятие города, как курортной зоны», — отметил Владимир Гурба.

Вопрос незаконного строительства, подчеркнули на совещании — это проблема не только местных властей. Но проблема краевой, федеральной власти, проблема, которой должна плотно заниматься полиция, прокуратура, стройнадзор и служба судебных приставов.

«Если мы будем продолжать точно также медикаментозно лечить эту болезнь, ни к чему мы не придем. Бороться с самостроем можно только межведомственным взаимодействием. Тогда, когда на самострой, на место, на землю будут выходить не только сотрудники администрации, а еще и сотрудники прокуратуры, сотрудники внутренних дел», — отметил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

На совещании попытались выработать и новые механизмы борьбы с незаконным строительством. Учитывая ограниченный бюджет на снос, было предложено осуществлять демонтаж самостроев частично. Например, сносить одну опору, без которой дальнейшее возведение здания будет невозможным. Еще один из вариантов, который может стать альтернативой сносу самостроев, предложил председатель Краснодарского краевого суда.

«Ввести статью — «Конфискация». Есть решение суда о сносе. Сносить не обязательно, если экспертиза проведена и доказано, что объект не рухнет. И конфисковать в пользу муниципалитета все эти дома», — сказал председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

Такой вариант, конечно, возможен, но его сначала должны одобрить на федеральном уровне. А пока все уровни власти должны использовать все доступные сегодня инструменты и продолжать активно бороться с самостроями.

С 2015 года количество незаконных многоквартирных домов удалось уменьшить на 72%, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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