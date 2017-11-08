В Сочи на старообрядческом кладбище повредили 11 могил

Оно находится в центре Олимпийского парка Сочи.

Об акте вандализма рассказал представитель местной религиозной организации «Община древнеправославной церкви» Дмитрий Дрофичев.

«Повредили 11 могил. Перевернули надгробия, поломали кресты, расковыряли могилы, поиздевались, попрыгали по ним, повыкидывали цветы», — заявил он.

По словам Дрофичев, вандалы повредили надгробия в ночь на 8 ноября.

Городские власти окажут людям посильную помощь в восстановлении памятников и надгробий, сообщил начальник управления по организации похоронного дела администрации Сочи Александр Мамлай, сообщает «РИА Новости».

«По данному факту полиция проводит проверку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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