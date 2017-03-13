В Сочи на стене городского пляжа появился портрет Жака-Ива Кусто

На городском пляже «Маяк» в Сочи появился портрет Жака-Ива Кусто. Набережную преображали уличные художники из Беларуси. Они потратили на это около 20 часов.

Весь процесс создания картины авторы транслировали онлайн в Интернете и отвечали на вопросы зрителей.

Прежде чем нанести граффити, художникам пришлось избавиться от предыдущих «шедевров». Вся стена была хаотично исписана и разрисована. Теперь ее украшает портрет исследователя океанов и морей.

Это не первая такая картина двух авторов в городе-курорте. Они уже украсили улицы Сочи изображениями Остапа Бендера и героев киноленты «Приключения Шурика». Живописцы работают по всей стране. За их плечами 15 тыс. км и десятки граффити на улицах российских городов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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