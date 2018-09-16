В Сочи на сутки продлили экстренное предупреждение о смерчах и сильных ливнях

В Сочи 17 сентября возможно формирование смерчей над морем, будет идти дождь.

По данным синоптиков, ночью и утром 17 сентября в Краснодарском крае над Черным морем на участке Магри — Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу следует укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине — лечь и плотно прижаться к земле. Также следует закрыть окна и двери в доме, не стоять под рекламными конструкциями, деревьями или проводами.

Также ночью и утром 17 сентября в Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических условий: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках и малых водоемах возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В предгорьях и горах возможен сход селей малого объема.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в экстренные службы — 101.

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