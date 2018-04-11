В Сочи на тактических учениях МЧС применили «куб жизни»

Оперативные службы показали участникам Всероссийской недели охраны труда свою готовность к любым происшествиям.

Спасатели, пожарные и медики отработали действия с применением современного оборудования. Экзаменом стала эвакуация из здания. На земле установили «куб жизни». Чтобы надуть его, ушло всего несколько минут. Он может уберечь от травм при падении с высоты в несколько десятков метров. К делу подключили и пожарную лестницу.

Взаимодействие служб высоко оценил начальник краевого МЧС Александр Тарарыкин. Он подчеркнул, что неделя охраны труда становится одной из главных площадок региона для обсуждения вопросов безопасности.

«Здесь именно те люди, которые проявляют большой интерес к новым методикам и требованиям, поэтому я бы не сказал, что это мероприятие проходит «для галочки». Его проводят длительное время и с достаточно высоким интересом», — сказал начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Кроме того, участники и гости недели охраны труда стали очевидцами ДТП, тоже учебного: рядом с главным медиацентром Сочи столкнулись две легковые машины. По легенде учений, двери одного из автомобилей заклинило, крышу пришлось срезать гидравлической техникой. Через несколько минут на место прибыла карета скорой помощи. Пострадавших достали из машин и транспортировали в безопасное место.

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